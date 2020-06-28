Kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı
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Kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı

Erzurum'un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kamyonet şarampole uçtu: 17 yaralı
28.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:39

Erzurum'un Tekman ilçesinde 17 kişiyi taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Karlıca Yaylası karayolunda meydana geldi. Tekman ilçesinden Karlıca Yaylası'na seyir halinde olan kamyonetin sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan araçta şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazada yaralanan 17 kişi ambulanslarla Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada küçük kamyonete 17 kişinin bindirilmesi ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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