Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu, kazada sürücü yaralandı.

16.08.2019 19:53
Kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde meydana geldi. Mustafa G. yönetimindeki 35 HB 6803 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole uçtu. Can pazarının yaşandığı kazada hurdaya dönen kamyonun şoförü Mustafa G. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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