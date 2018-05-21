Kamyonet Şarampole Devrildi: 7 Yaralı

Samsun'da cenazeye gidenleri taşıyan kapalı kasa kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İstanbul'dan yakınlarının cenazesi için Ordu'nun Fatsa ilçesine giden Musa Salman'ın (45) kullandığı 41 TB 823 plakalı kapalı kasa kamyonet, Samsun Ankara kara yolu Adalar mevkisi 10. kilometresinde kontrolden çıkıp yolun sağ tarafında sürüklenerek yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

Bir evin bahçesinde duran kamyonetin sürücüsü Salman ile araçta bulunan Nurcan (39), Mustafa (53), Berkay (11), Aylin (14) ve Raziye Salman (47) ve Öznur Dikme (27) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aracın bahçeden vinçle çıkarılabilmesi için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.