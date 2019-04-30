Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
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Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hakkı Akgül'ün (41) kullandığı 05 ER 492 plakalı kamyonet, Ayvacık-Çarşamba yolu Gökçeli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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