Kamyonet refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kamyonet refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Kamyonet refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişi yaraladı.

28.03.2020 21:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:53
Kamyonet refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişi yaraladı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nusaybin-Cizre karayolu üzerinde bulunan Girmeli Mahallesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 ABN 029 plakalı kamyonet, Girmeli mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Mehmet Emin Geldi (20) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Emin Geldi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs yasağına uymadı, feci şekilde can verdi Haber
Koronavirüs yasağına uymadı, feci şekilde can verdi
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı Haber
Dünyada koronavirüs kaynaklı ölümlerde bir eşik daha aşıldı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haber
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
Koronavirusten ölen yaşlı kadın böyle toprağa verildi Haber
Koronavirusten ölen yaşlı kadın böyle toprağa verildi
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı Haber
80'lik Patrick'le evlenen Meltem, evliliği hakkındaki itirafıyla ağızları açık bıraktı
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı Haber
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
'Koronavirüsten öldü' ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 28 Mart 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Kadir Aydar Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Hadise Seda Sayan Fahrettin Koca Chloe Loughnan
Spor Basketbolcu Bülent Uygun Akif Üstündağ Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kamyonet refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 22:13:39. #1.15#
title