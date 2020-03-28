Kamyonet refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişi yaraladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişi yaraladı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nusaybin-Cizre karayolu üzerinde bulunan Girmeli Mahallesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 ABN 029 plakalı kamyonet, Girmeli mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Mehmet Emin Geldi (20) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Emin Geldi'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA