Kamyonet park halindeki otomobilin üzerine devrildi

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de eşya taşıyan bir kamyonet, freni boşalınca park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kamyonetin altında kalan otomobilin içinde yolcu olmaması facianın önüne geçmiş oldu. Kamyonet şoförü ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yük taşıyan bir kamyonet, yokuş aşağı giderken freni boşaldı. Durumu fark eden kamyon şoförü, olası bir facianın önüne geçmek için direksiyonu kırarak manevra yapmak istedi. Kamyonet, şoförün hamlesi sonucunda yan yatarak, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Kamyonet şoförü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilin boş olması ise olası bir facianın önüne geçmiş oldu.