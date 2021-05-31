Kamyonet park halindeki araca çarptı, belediye personeli yaralandı
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Kamyonet park halindeki araca çarptı, belediye personeli yaralandı

Kamyonet park halindeki araca çarptı, belediye personeli yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada belediye personeli yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada belediye personeli yaralandı.

Kaza Yenice Mahallesi Refah Sokakta meydana geldi. İbrahim E. (26) yönetimindeki 77 ABD 811 plakalı kamyonet, Recep E. (42) idaresindeki İnegöl Belediyesine ait 16 Y 9474 plakalı park halindeki kamyonete çarptı. Sürücü Recep Ersoy kolundan yaralandı. Sol kolu ezilen sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolunda ezikler oluşan sürücü ambulansla Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. - BURSA

Kamyonet park halindeki araca çarptı, belediye personeli yaralandı
Kamyonet park halindeki araca çarptı, belediye personeli yaralandı
Kamyonet park halindeki araca çarptı, belediye personeli yaralandı
Kamyonet park halindeki araca çarptı, belediye personeli yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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