Kamyonet otomobille çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tevfik Fikret Caddesi üzerinden Muammer Aksoy Caddesi istikametine giden Ç.K., idaresindeki 11 AB 034 plakalı kamyonet ile D.Y., idaresindeki 16 CGU 55 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücü D.Y., ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan bir kısmı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldılar. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı