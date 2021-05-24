Kamyonet otomobille çarpıştı, 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonet otomobille çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kamyonet otomobille çarpıştı, 6 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tevfik Fikret Caddesi üzerinden Muammer Aksoy Caddesi istikametine giden Ç.K., idaresindeki 11 AB 034 plakalı kamyonet ile D.Y., idaresindeki 16 CGU 55 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücü D.Y., ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan bir kısmı olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldılar. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kamyonet otomobille çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Derya Yanık Volkan Bozkır Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Pınar Altuğ Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonet otomobille çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 17:06:46. #1.13#

title