Kamyonet, otomobile çarptı; Faslı hamile kadın ve bebeği ile 2 kişi yaralı - Haberler
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Kamyonet, otomobile çarptı; Faslı hamile kadın ve bebeği ile 2 kişi yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Kamyonet, otomobile çarptı; Faslı hamile kadın ve bebeği ile 2 kişi yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin otomobile çarptığı kazada 5 aylık hamile Faslı Mennana Laamartı (28) ve kızı Semanur (2) ile 2 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin otomobile çarptığı kazada 5 aylık hamile Faslı Mennana Laamartı (28) ve kızı Semanur (2) ile 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Yenişehir yolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e giden Dilaver Yağmur (46) yönetimindeki 16 AC 7893 plakalı kamyonet, kavşaktan yola çıkan Eda Gökçe Ünlü'nün (25) kullandığı 16 AEF 37 plakalı otomobile çarptı. Kazada Dilaver Yağmur, Eda Gökçe Ünlü ve kamyonetteki 5 aylık hamile olan, Fas uyruklu Mennana Laamartı ile kızı minik Semanur yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 1'i bebek 4 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kamyonet, otomobile çarptı; Faslı hamile kadın ve bebeği ile 2 kişi yaralı

Kamyonet, otomobile çarptı; Faslı hamile kadın ve bebeği ile 2 kişi yaralı

Kamyonet, otomobile çarptı; Faslı hamile kadın ve bebeği ile 2 kişi yaralı

Kamyonet, otomobile çarptı; Faslı hamile kadın ve bebeği ile 2 kişi yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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