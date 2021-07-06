Kamyonet, otomobile çarptı: 3 yaralı

Kamyonet, otomobile çarptı: 3 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin ani fren yapması sonucu kaza meydana gelirken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet, otomobile çarptı: 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin ani fren yapması sonucu kaza meydana gelirken, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Burhan A. idaresindeki 67 ABG 718 plakalı hafif ticari kamyonet, aynı istikamette seyreden Levent Ö. idaresindeki 67 UA 530 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan Nebahat Ö.(43), Rukiye O.ve Ömer A.Y.yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri araçları yol kenarına alarak trafiği kontrollü sağladı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslara alınarak ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler polis ekipleri tarafından ifadeleri alındı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın