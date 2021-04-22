Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet, otomobile arkadan çarptı.

Kamyonet otomobile çarptı: 1 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet, otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 11 ED 605 plakalı Mitsubishi marka kamyonet sürücüsü Ekrem Ö. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önüne geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet önünde seyir halinde bulunan Batuhan K. yönetimindeki 11 EM 024 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Batuhan K. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli istikametine tek şeritten kontrollü şekilde verilirken, araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA