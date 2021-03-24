Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı
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Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı

24.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:47
Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı

Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Y.'nin kullandığı 67 TV 976 plakalı Hyundai marka kamyonet, Yılmaz G.'nin kullandığı 67 LP 031 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yılmaz G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı
Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı
Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı
Kamyonet, otomobile çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

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