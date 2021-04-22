Kamyonet otomobile arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonet, otomobile arkadan çarptı.

Bilecik'te kontrolden çıkan kamyonet, otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 11 ED 605 plakalı Mitsubishi marka kamyonetin sürücüsü Ekrem Ö., Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önüne geldiği esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, önünde seyir halinde bulunan Batuhan K. yönetimindeki 11 EM 024 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Batuhan K. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle Bilecik-Osmaneli istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı