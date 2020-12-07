Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
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Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı

07.12.2020 21:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:56

- Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı Kastamonu-İstanbul karayolunda önce önünde seyreden araca ardından da bariyerlere çarptıktan sonra şarampolde takla atan kamyonetin sürücüsü, ağır yaralandı.

- Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu-İstanbul karayolunda önce önünde seyreden araca ardından da bariyerlere çarptıktan sonra şarampolde takla atan kamyonetin sürücüsü, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde polis ormanı karşısında Şükrü Kafşakoğlu idaresindeki 37 AAK 856 plakalı Volkswagen marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden araca ardından bariyerlere çarptıktan sonra şarampolde takla attı. Şoför tarafından bir süre sürüklenen aracın sürücüsü Şükrü Kafşakoğlu, araçta sıkıştı. Araçta sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekiplerinin uğraşı sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü Şükrü Kafşakoğlu, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Şükrü Kafşakoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı
Önünde seyreden araca çarptıktan sonra şarampolde takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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