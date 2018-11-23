Kamyonet Motosikletler

Kilis'te, tehlikeye rağmen motosiklet ile yük taşımacılığının önüne geçilemiyor. Tüm uyarılara rağmen motosikletler kamyonet gibi kullanılıyor.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu kentte, tehlikeye rağmen motosikletler yük taşımacılığından kullanılıyor. Yapılan tüm uyarılara ve kontrollere rağmen motosikletlerin nakliyatta kullanılması engellenemiyor.

Kimileri kepenk, kimileri sebze taşıyor

İlginç görüntülere neden olan motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte demir kepenk taşırken, bir başkası da hemen arkasında bulunan bölüme yığdığı sebze ve meyve taşıdı.

Bir başka sürücü motosiklet tepsi içerisinde kebap taşımada, bir başkası ile halı nakliyatında motosikleti kullandı. - KİLİS