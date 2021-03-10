Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı
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Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı

10.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:33
Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 15: 15 sularında ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Cemal K. idaresindeki 67 TV 285 plakalı hafif ticari kamyonet aynı istikamette seyir halinde olan Orkun B. (17) idaresindeki 67 ZB 659 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü Orkun B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Orkun B.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçede yer alan özel hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücünün kaza sonrası ayağından çıkan ayakkabısı akan trafikte uzun süre yerde kaldı. Orkun B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Cemal K. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Motosiklet ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı
Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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