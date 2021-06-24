Kamyonet, motokurye ile çarpıştı: 1 yaralı
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Kamyonet, motokurye ile çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet, motokurye ile çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul yol ayrımı istikametinden çarşı istikametine gitmekte olan Salih D. idaresindeki 67 AAY 475 plakalı motosiklet sürücüsü, Ahmet T. idaresindeki 67 ER 840 plakalı hafif ticari kamyonet park yerinden çıktığı esnada çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kamyonet, motokurye ile çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet, motokurye ile çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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