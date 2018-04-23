DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet markete girdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza akşam saatlerinde, Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Demirkaynak idaresindeki 81 DK 289 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp kovasına, ardından kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra markete girdi. Geri manevra yaparak marketin içerisinden aracı çıkaran sürücü kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün yaralandığı tespit edildi. Hafif yaralanan Yalçın Demirkaynak sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Marketin camları kırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zce