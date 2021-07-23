Kamyonet köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonet köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Kamyonet köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprüden uçan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

MERSİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprüden uçan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Mersin Stadyumu civarı, 34'üncü Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücü Halil Çapar kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce köprünün bariyerlerine çarptı, ardından da yaklaşık 20 metre yükseklikten uçarak zemine çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan sürücü Halil Çapar ile araçta bulunan Dilek Çapar'ın yaşamını kaybettiğini belirlerken Fatma Çapar'ın ise yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı Fatma Çapar, sağlık ekipleri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken Halil Çapar ile Dilek Çapar'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Bayramda bir üzücü haber daha! 2 kardeş kazada yaşamını yitirdi
Midibüsle çarpışan motosikletteki anne feci şekilde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı
Midibüsle çarpışan motosikletteki anne feci şekilde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Caddebostan Sahili'nde kaza yapan sürücü lüks otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Derya Yanık Mustafa Demir Mustafa Varank
Magazin Buse Varol Demet Akalın Yıldız Tilbe Erkan Petekkaya
Spor Diego Muslera Mesut Özil Rachid Ghezzal Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonet köprüden uçtu: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 19:53:50. #1.14#

title