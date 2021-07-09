Kamyonet kontrolden çıktı 1 kişi yaşamını yitirdi

Hacıapti Mahallesi'nde Metin Demirbaş'ın kontrolünde seyreden 48 ADV 650 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Hacıapti Mahallesi'nde Metin Demirbaş'ın kontrolünde seyreden 48 ADV 650 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Demirbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen Demirbaş'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı