Kamyonet kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 2 yaralı
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Kamyonet kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 2 yaralı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan gelen kamyonet çarptı.

15.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:07
Kamyonet kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı: 2 yaralı

SAKARYA'nın ilçesinde, kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, 'nun Erenler Bekirpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Orhan Dağ idaresindeki 42 FLG 44 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında, kırmızı yanması üzerine duran İrfan Kuşbacak idaresindeki 59 JA 303 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Orhan Dağ, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dağ ile hafif yaralanan İrfan Kuşbacak, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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