Kamyonet kasasından düşen genç, yaşama tutunamadı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen Abdulhamit Gür (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen Abdulhamit Gür (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Yerliburun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ö.G., (52) yönetimindeki 27 SB 747 plakalı kamyonet, tarladan döndüğü sırada, kasasında yolculuk eden Abdulhamit Gür, dengesini kaybederek yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Gür'ü olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Abdulhamit Gür, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası jandarma ekipleri kamyonet sürücüsü Ö.G.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik