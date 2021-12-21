Kamyonet kasasındaki kardan adam görenleri şaşırttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonet kasasındaki kardan adam görenleri şaşırttı

Kamyonet kasasındaki kardan adam görenleri şaşırttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de park halindeki kamyonetin kasasına yapılan gülümseyen kardan adam görenleri şaşırttı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de park halindeki kamyonetin kasasına yapılan gülümseyen kardan adam görenleri şaşırttı.

Tepebaşı mahallesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında park halinde bulunan kamyonet, ilginç görüntülere sahne oldu. Kamyonetin kasasına yapılan kardan adam, görenlerin dikkatini çekti. Çevrede bulunan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İlk başta durumu anlamakta zorlanan vatandaşlar, gülümseyen surat emojisinin yer aldığı kardan adamı bol bol fotoğrafladı. - ESKİŞEHİR

Kamyonet kasasındaki kardan adam görenleri şaşırttı

Kamyonet kasasındaki kardan adam görenleri şaşırttı

Kamyonet kasasındaki kardan adam görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title