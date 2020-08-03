KAMYONET KASASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA İSTANBUL DHASilivri'den İstanbul yönüne giden kamyonetin kasasında 10'u aşkın kişinin tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı.

İSTANBUL DHA

Silivri'den İstanbul yönüne giden kamyonetin kasasında 10'u aşkın kişinin tehlikeli yolcuğu kameraya yansıdı.Silivri'den İstanbul yönüne ilerleyen kamyonetin kasasında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10'u aşkın kişi yolculuk yaptı. Üstü açık, küçük kamyonetin kasasında tehlikeye aldırmadan adeta üste üstü yolculuk yapan kişiler arasında olan erkekler ayakta durdu. Ayaktaki erkekler tehlikeli hareketlerde de bulundu. O anlar kamyonetin hemen arkasındaki araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA