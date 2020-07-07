Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
07.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:30

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Yeşillik Caddesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında, sürücüsünün Gaziemir yönüne gittiği 35 AHT 814 plakalı kamyonetin kasasında, kadın ve çocukların da olduğu kalabalık dikkat çekti. Yaklaşık 70 kilometre hızla gittiği tahmin edilen kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonet kasasında kadın ve çocukların da bulunduğu 8-10 kişilik grubun yolculuk yaptığı, 2 kişinin de görüntüleri çeken kişiye tepki gösterdiği anlar yer aldı. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
YILMAZ: Bazı şeyleri fala abartıyoruz. izmir sahil kenti her insanın dolmuş kiralayıp denize gidecek bütçesi yok. çünkü elinde ne araç varsa onla denize gidiyor. Bir de yolcular ayakta değiller kabinin arkasına kendilerini emniyete almışlar. oturarak gidiyorlar. Kaza geliyorum dedimi bu taksi oluyor yada dolmuş yada otobüs . kaza geldimi kamyonet filan farketmiyor. saygılarımla
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