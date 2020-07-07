Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kameradaİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonetin kasasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu tehlikeli yolculuk, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

07.07.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:38

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonetin kasasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu tehlikeli yolculuk, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yeşillik Caddesi'ndeki bir kamyonetin kasasında meydana geldi. 35 AHT 814 plakalı kamyonet Gaziemir yönüne seyrederken, arkasındaki açık kasada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bir grup vatandaşın yolculuk yaptığı görüldü. Yaklaşık 70 kilometre hızla gittiği tahmin edilen kamyonetin kasasındakiler canlarını hiçe sayıp yolculuk yaparken, o anları başka bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde kamyonet kasasında kadın ve çocukların da bulunduğu 8-10 kişilik bir grubun yolculuk yaptığı, iki kişinin de görüntüleri çeken vatandaşa tepki gösterdiği görülüyor.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: DHA

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