Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

DİYARBAKIR'da 2 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
14.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:23

DİYARBAKIR'da 2 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. 

Merkez Sur ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde ilerleyen 21 AAL 771 plakalı kamyonetin boş kasasında bulunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Kamyonetin arka kasasına tutunarak oturan kişinin görüntülendiğini fark edince ayağa kalktığı görüldü. Tehlikeli yolculuğun yapıldığı kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.

 


Kaynak: DHA

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