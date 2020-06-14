Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
DİYARBAKIR'da 2 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
14.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:23
DİYARBAKIR'da 2 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Merkez Sur ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde ilerleyen 21 AAL 771 plakalı kamyonetin boş kasasında bulunan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu görüntülendi. Kamyonetin arka kasasına tutunarak oturan kişinin görüntülendiğini fark edince ayağa kalktığı görüldü. Tehlikeli yolculuğun yapıldığı kamyonet, bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA