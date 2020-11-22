Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

22.11.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:07

Tekirdağ'da 3 kişinin yan yana kamyonet kasasında yaptığı yolcuğu pes dedirtti.

Tekirdağ'da 3 kişinin yan yana kamyonet kasasında yaptığı yolcuğu pes dedirtti.

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da maskesiz 3 kişi, Hükümet Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etti. Maske takmayan ve sosyal mesafeye de dikkat etmeyen 3 kişinin kamyonet kasasına asılı yolculuğu başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayrete düşüren görüntülerde bir süre sonra kamyonet başka bir sokağa dönerek gözden kayboldu.

-İHA-

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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