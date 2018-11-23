Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculukGAZİANTEP - Gaziantep'te tüm uyarılara rağmen kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk görenleri korkuttu.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

GAZİANTEP - Gaziantep'te tüm uyarılara rağmen kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk görenleri korkuttu.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Tüfenkçi Yusuf Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine seyir halinde bulunan nakliye kamyonetinin kasasında 2 kişinin tehlikeli yolculuğu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Zaman zaman kasislere giren kamyonetin kasasına oturan 2 kişi, tehlikeye ve soğuk havaya rağmen yolculuğuna devam etti. Çevredeki diğer araçlardaki insanların şaşkın bakışlarına aldırmadan sohbetini sürdüren 2 kişinin yolculuk esnasında istifini bile bozmamaları dikkat çekti.
Tehlikeli yolculuk, görenlerin yüreklerini ağza getirdi.
Kameralar tarafından görüntülenen kamyonet, dakikalarca trafikte seyir ederken, bir sora sonra ise ara yollara girdi.

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