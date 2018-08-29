Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk

İstanbul Avcılar'da seyir halindeki kamyonetin kasasında aralarında çocuklarında bulunduğu 15 kişi tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Kamyonet kasasında balık istifi yolculuk cep telefonuyla görüntülendi. Olay, dün Avcılar E-5'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MN 841 plakalı bir kamyonetin kasasında içerisinde çocuklarında yer aldığı 15 kişi tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Balık istifi üst üste yolculuk yapan 15 kişinin hayretlere düşüren yolculuğu, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasasında çocuk ve yetişkinlerin bulunduğu bir kamyonetin seyir halinde ilerlediği görülüyor.

(Yusuf Melikoğlu/İHA)