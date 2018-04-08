Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Gaziantep'te bir kamyonetin kasasında metal korkuluğa tutunmaya çalışan gençlerin tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'te bir kamyonetin kasasında 2 genç, hiçbir güvenlik tedbiri almadan yolculuk etti. Gençlerin yolculuğu görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Yaşananlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. - GAZİANTEP