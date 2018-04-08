Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Gaziantep’te bir kamyonetin kasasında metal korkuluğa tutunmaya çalışan gençlerin tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi.

Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Gaziantep'te bir kamyonetin kasasında metal korkuluğa tutunmaya çalışan gençlerin tehlikeli yolculuğu, yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'te bir kamyonetin kasasında 2 genç, hiçbir güvenlik tedbiri almadan yolculuk etti. Gençlerin yolculuğu görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Yaşananlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. - GAZİANTEP

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