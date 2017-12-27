Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Gazintep’te hurda yüklü kamyonetin kasasında ince bir demire yaslanarak içeceklerini yudumlayan işçilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk

Gazintep'te hurda yüklü kamyonetin kasasında ince bir demire yaslanarak içeceklerini yudumlayan işçilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi yapı Kooperatifi (KÜSGET) sanayi sitesinde seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasasındaki 2 kişi hurda çuvalları arasında yolculuk etti. İki kişinin, ince bir demire yaslanarak içeceklerini yudumlamaları amatör kamera tarafından görüntülendi. Tehlikeli yolculuk uzun süre devam etti. - GAZİANTEP

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