Kamyonet kasasında tehlikeli eşya taşıma
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Kamyonet kasasında tehlikeli eşya taşıma

23.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:02
Kamyonet kasasında tehlikeli eşya taşıma

Bursa'da seyir halindeki kamyonetin arkasında tehlikeli eşya taşıma saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki kamyonetin arkasında tehlikeli eşya taşıma saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'da evlerini taşımak isteyen bir grup vatandaş, kazaya davetiye çıkardı. Kamyonetin arkasına yükledikleri eşyaların arasında kendilerine de yer bulan vatandaşlar, tehlikeli yolculukla herkesin yüreğini ağzına getirdi. Hiçbir can güvenlikleri olmadan yolculuklarına devam eden 3 kişi, kasanın kenarında ayakta eşyalara tutunarak kilometrelerce yol aldı. Arkadan gelen araçtan çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıyan kişiler, daha sonra gözden kayboldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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