Kamyonet kasasında sıvı metamfetamin ele geçirildi

VAN'da, bir kamyonette yapılan aramada, plastik şişelere doldurulmuş yaklaşık 14 kilo 800 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

VAN'da, bir kamyonette yapılan aramada, plastik şişelere doldurulmuş yaklaşık 14 kilo 800 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü, tutuklandı.

?Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş- Van karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramalarda kamyonetin kasasındaki çuvallarda, plastik şişeler içerisinde 14 kilo 800 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan kamyonet sürücüsü sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA