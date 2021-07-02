KAMYONET KASASINDA HALAY ÇEKEREK YOLCULUK YAPTILAR
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KAMYONET KASASINDA HALAY ÇEKEREK YOLCULUK YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAMYONET KASASINDA HALAY ÇEKEREK YOLCULUK YAPTILAR KONYA'da kamyonet kasasında 2 kişi halay çekerek yolculuk yaptı.

KAMYONET KASASINDA HALAY ÇEKEREK YOLCULUK YAPTILAR KONYA'da kamyonet kasasında 2 kişi halay çekerek yolculuk yaptı. O anlar ise bir servis minibüsündeki kadın işçi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler, merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi Aykent Ayakkabıcılar Sitesi yakınlarında çekildi. Kamyonet kasasındaki 2 kişi, halay çekerek yolculuk yaptı. O anlar ise bir servis minibüsündeki kadın işçi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, paylaşıldı.

KAMYONET KASASINDA HALAY ÇEKEREK YOLCULUK YAPTILAR
KAMYONET KASASINDA HALAY ÇEKEREK YOLCULUK YAPTILAR
KAMYONET KASASINDA HALAY ÇEKEREK YOLCULUK YAPTILAR
KAMYONET KASASINDA HALAY ÇEKEREK YOLCULUK YAPTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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