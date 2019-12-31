: Kamyonet kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara bulundu

31.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:20

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyonet kasasına gizlenmiş gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri kamyoneti durdurdu.

Ekipler, kamyonette yaptıkları incelemede kasanın zeminine gizlenmiş 5 bin 995 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kamyonet sürücüsü A.B. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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