Kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu
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Kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasında terk edilmiş üç günlük erkek bebek bulundu.

30.07.2020 02:51 | Son Güncelleme: 30.07.2020 03:35

Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasında terk edilmiş üç günlük erkek bebek bulundu.

İlçeye bağlı Eşrefzade Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen bir kadın, yanından geçtiği park halindeki kamyonetin kasasından bir bebeğin ağlama sesini duyunca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonet kasasında bir erkek bebeğin kundağa sarılı bir şekilde yattığını görünce 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri, erkek bebeği alarak İznik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek, kuvöze konularak Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, bebeği kamyonetin kasasına bırakanı bulmak için çalışma başlattı.

Kamyonet kasasına bırakılmış üç günlük bebek bulundu

Kaynak: AA

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