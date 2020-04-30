Kamyonet, kamyonun dorsesine çarptı: 6 yaralı
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Kamyonet, kamyonun dorsesine çarptı: 6 yaralı

Kamyonet, kamyonun dorsesine çarptı: 6 yaralı
30.04.2020 21:29 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:30

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonun dorsesine çarpan kamyonetteki 6 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, kamyonun dorsesine çarpan kamyonetteki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Çanakkale- İzmir yolunun usratlı rampalarında meydana geldi. Çanakkale'den İzmir yönüne giden İsmail Kayhan yönetimindeki 35 AU 3660 dorse plakalı 25 SN 861 plakalı kamyona, karşı yönden gelen Erdal Halat'ın kullandığı 53 FN 378 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonun dorsesine çarpan kamyonet şarampole yuvarlardı. Kamyonun dorsesi de devrildi. Kazada, Halat ile kamyonetindeki Kaan Acar, Serdar Halat, Emre Turna, Dursun Halat ve Erman Halat yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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