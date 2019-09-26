Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü
Kütahya'da, kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kütahya'da, kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Çoban (42) yönetimindeki 03 BM 342 plakalı kamyonet, Kütahya Afyonkarahisar kara yolunun 32. kilometresinde aynı yönde seyreden Gazi Cihan'ın kullandığı 43 RV 962 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çoban'ın cesedi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.