Son dakika haberi! Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi! Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

Kaza saat 17.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi geçişinde meydana geldi. Yavuz Ceylan idaresindeki 34 BGA 588 plakalı kamyonet önünde ilerlemekte olan B.S yönetimindeki 06 PML 65 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsü Yavuz Ceylan ile Aykut Gülfer hasar gören aracın içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yaralanan 2 kişiyi araçtan çıkardı. Yavuz Ceylan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aykut Gülfer ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü B.S.'yi ifadesini almak için jandarma karakoluna götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


- Kocaeli
Son dakika haberi! Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi! Kamyonet kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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