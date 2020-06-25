Kamyonet ineğe çarptı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin ineğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında inek ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin ineğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında inek ve kamyonet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük çevre yolu Yeşilkent mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eskişehir'den Bursa istikametine gitmekte olan Kenan D. idaresindeki 26 UT 792 kamyonet, aniden çevre yoluna çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü yaralanırken, ağır yaralanan inek ise olay yerine gelen çoban tarafından kesildi. Kamyonet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA