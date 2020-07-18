Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı İznikte meydana gelen kaza da kamyonet ile traktör çarpıştı.

18.07.2020 01:30 | Son Güncelleme: 18.07.2020 07:52

Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA - İznikte meydana gelen kaza da kamyonet ile traktör çarpıştı. Traktörün üç parçaya ayrıldığı feci kaza da biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza İznik-Orhangazi karayolu Çakırca köyü mevkiinde saat 21: 00'de sıralarında meydana geldi.

16 AID 415 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A. (62), önünde seyreden Cemilay S. (33), idaresindeki 16 H 0734 plakalı traktörü sollamak istedi. Traktörün tekerleğine çarpan Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.

Traktör üç parçaya bölündü.

Talihsiz kaza da traktör sürücü Saka ve Aydın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 ve 156 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Saka'nın durumunun ağır olduğu ve Bursa'ya sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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