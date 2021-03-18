Kamyonet ile otomobil kafa kaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Kamyonet ile otomobil kafa kaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı

18.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:45
Kamyonet ile otomobil kafa kaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza dün gece Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Bahattin Şeker Caddesi'nde meydana geldi. Bozüyük istikametine seyir halindeki Emin K. idaresindeki 11 DB 826 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Melih D. yönetimindeki 11 EH 127 plakalı otomobil TARBES tesisleri yakınında kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Emin K. ve araç içinde sıkışan Melih D. yaralandı. Melih D., olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesine ait itfaiye ekipleri şahsın sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kamyonet ile otomobil kafa kaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobil kafa kaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobil kafa kaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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