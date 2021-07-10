Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 19 AAL 608 plakalı otomobil, A.B.'nin kullandığı 55 PM 434 plakalı kamyonet ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.D. ile yolculardan B.D., O.D. F.D. ve N.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı
Caddede yolcu indirmek isteyince facia yaşandı! 3 araç birbirine girdi
Caddede yolcu indirmek isteyince facia yaşandı! 3 araç birbirine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 00:13:03. #1.14#

title