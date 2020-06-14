Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
14.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:57

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kara, Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hanefi D. idaresindeki kapalı kasa ticari kamyonet, İnanlı'dan Arzulu Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken, virajda önüne hızla çıkan otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Hanefi D. ile araç içerisindeki Mehmet D. ve Marifet D. yaralanırken, henüz kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü de ağır yaralandı.

Kamyonetteki yaralılardan Hanefi D. ile Mehmet D. Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılırken, Marifet D. ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan sürücü ise itfaiyenin yardımıyla ile sıkıştığı yerden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen jandarma trafik ekipleri ise kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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