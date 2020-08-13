Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, park halindeki sıfır araçlar da zarar gördü.

13.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:03

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, park halindeki sıfır araçlar da zarar gördü.

Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolunda meydana geldi. Mustafa Ş. idaresindeki 34 LY 7297 plakalı Mitsubishi marka hafif ticari araç, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Şahin Nar idaresindeki 46 6404 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje çıkarken, hafif ticari araç ise bir araç bayinin kapısına oradan fırlayan taşlar da park halindeki araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri otomobil şoförü ile yolcu konumundaki Ökkeş Saylak ve Durdu Gönlü'ye müdahale etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası park halindeki araçlar ile kazaya karışan araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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