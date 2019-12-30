Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

30.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:29
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Günay'ın kullandığı 63 NL 895 plakalı otomobil, Tahılalan Mahallesi'nde İsmail Kendirci idaresindeki 34 ZK 6428 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Hülya Adıgüzel yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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