Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

18.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:47
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özay A. idaresindeki 06 GZR 03 plakalı otomobil, Feyyaz G.'nin kullandığı 05 FN 459 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücü Özay A. ile yolcu olarak bulunan Ayten A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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