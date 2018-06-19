Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 6 Yaralı

Mersin'de sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı, bu kaza sonucunda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

KOMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Mersin'de Emre K. yönetimindeki otomobil ile İlyas Seriner idaresindekisebze yüklü kamyonet, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Göçmen Kavşağında çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLÜ 6 YARARLI

Kaza sonrası takla atarak devrilen kamyonetteki sürücü İlyas Seriner ile eşi Fatma Seriner olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları H.S. C.S. ve C.S. ağır yaralandı. Aynı kazada, otomobil sürücüsü Emre K. ile araçta yolcu olarak bulunan Mert Gani T. ve Emre T. de yaralanırken, yaralıların tamamı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.