Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Caynak (64) yönetimindeki FR 116016 plakalı otomobil ile Zihni Kalaycı (41) idaresindeki 46 HM 700 plakalı otomobil, Narlı Mahallesi girişinde çarpıştı.
Kazada, sürücü Caynak yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı
G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi
Son Dakika Haberleri